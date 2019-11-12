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Annelerin evlat nöbetinde 71. Gün

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 11:10

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 71. gününe girdi.

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