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    Ayda'nın yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı

    Giriş Tarihi: 04.11.2020, 21:12

    İzmir'de yaşanan depremin ardından 91 saat sonra enkaz altında mucizevi bir şekilde çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Yayınlanan yeni görüntülerde minik Ayda'nın yüzündeki yaralarında iyileşmeye başladığı görüldü.

    İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Ayda'nın yeni yayınlanan fotoğraflarında yüzündeki yaraların geçmeye başladığı görüldü.

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