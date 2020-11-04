İzmir'de yaşanan depremin ardından 91 saat sonra enkaz altında mucizevi bir şekilde çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda'nın sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Yayınlanan yeni görüntülerde minik Ayda'nın yüzündeki yaralarında iyileşmeye başladığı görüldü.
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3,5 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Ayda'nın yeni yayınlanan fotoğraflarında yüzündeki yaraların geçmeye başladığı görüldü.
Ayda'nın yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.