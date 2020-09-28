Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi. Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor.
Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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