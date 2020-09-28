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    Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi!

    Giriş Tarihi: 28.09.2020, 13:42

    Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi. Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor.

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