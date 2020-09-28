Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi!

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Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen karşı saldırılar ilk kez karadan görüntülendi. Görüntülerde Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vuruyor.