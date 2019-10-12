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Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı

Giriş Tarihi: 12.10.2019, 12:53

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus Mermer'in şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı. Mermer'in sevdiklerine yolladığı o video sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenlerin yüreğini dağladı.

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