Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/azez-sehidi-yunus-mermerin-ailesine-yolladigi-son-goruntu-yurekleri-dagladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus Mermer'in şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı. Mermer'in sevdiklerine yolladığı o video sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenlerin yüreğini dağladı.