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BAE kanalında kirli operasyon! ‘’TSK çocukları öldürüyor’’ yalanı ellerinde patladı!

Giriş Tarihi: 13.10.2019, 10:29

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yabancı basında yalan haber ve görüntüler servis edilmeye devam ediyor. Batı medyasında çıkan haberlere Arap medyası da eşlik etmeye başladı. BAE’nin Al Arabiya Kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuk getirtip caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir prodüksiyona imza attı. Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı. İşte Al Arabiya'nın çektiği o skandal görüntüler...

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