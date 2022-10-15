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    Yeniasır TV Gündem Bartın'da yürek yakan görüntü! Yaralı kurtuldu arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme

    Bartın'da yürek yakan görüntü! Yaralı kurtuldu arkadaşlarını bırakmadı: Beni sakın götürme

    Giriş Tarihi: 15.10.2022, 09:39

    Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen maden ocağı patlamasından yaralı kurtulan bir işçinin sözleri yürekleri dağladı. Arkadaşlarını bırakmak istemeyen işçi sağlık çalışanlarına 'Beni sakın götürmeyin ağabey' dedi.

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    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle çok sayıda işçi hayatını kaybetti.

    "İKİ DAKİKA ŞURADA DURAYIM DÖNECEĞİM"
    Faciadan yaralı kurtulan bir maden işçisi arkadaşlarını geride bırakmamak için hastaneye gitmek istemedi. Madenci, "Ben gitmeyeceğim, ben iyiyim. Beni götürme sakın abi." dedi. Sağlık ekiplerinin oksijen vereceğini söylemesinin ardından madenci, "Ben iki dakika durayım şurada, döneceğim" ifadelerini kullandı.

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