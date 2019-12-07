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Başkan Erdoğan açıkladı: İmzaladık BM'ye gönderdik! Oyun bozuldu

Giriş Tarihi: 07.12.2019, 16:37

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında Libya ile yapılan Akdeniz'de yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. "Libya ile anlaşmamızı imzaladık, BM'ye gönderdik. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan zaman zaman bir araya geliyor. Bir skandalda da oldu. Libya büyükelçisini deport etti. Ne kazandınız? Libya'daki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye ve Libya arasındaki bölgede, garantör ülke olarak haklarımız var. Milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın çıkarlarını korumada dik durduk, dik duracağız. Bizi köşeye sıkıştırmak için diplomasinin yanısıra ekonomiyi de devreye soktular ama başarılı olamadılar." ifadelerini kullandı.

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