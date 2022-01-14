Başkan Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI SANİ'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.