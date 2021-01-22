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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Yüksek faize kesinlikle karşıyım

    Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Yüksek faize kesinlikle karşıyım

    Giriş Tarihi: 22.01.2021, 20:30

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde konuştu. Başkan Erdoğan, "Kur istikrarı enflasyonla mücadelede önemli yer tutuyor, yüksek faize kesinlikle karşıyım. Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum. Bunu anlatmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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