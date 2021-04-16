Son dakika... Başkan Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi. KKTC'de Kur'an kurslarına yönelik karara tepki gösteren Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar farklı olacaktır" diye konuştu.
Başkan Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.