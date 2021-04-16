Başkan Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-cavusoglu-yunan-bakana-haddini-bildirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi. KKTC'de Kur'an kurslarına yönelik karara tepki gösteren Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar farklı olacaktır" diye konuştu.