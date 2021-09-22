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    Başkan Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti

    Giriş Tarihi: 22.09.2021, 10:27

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Binası’nın bahçesinde sergilenen Göbeklitepe'deki 12 bin yıllık dikilitaşların replikasını ziyaret etti. Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.


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