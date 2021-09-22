Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Binası’nın bahçesinde sergilenen Göbeklitepe'deki 12 bin yıllık dikilitaşların replikasını ziyaret etti. Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.
Başkan Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.