Başkan Erdoğan İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-izmirde-onemli-aciklamalarda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi sonrasında incelemeler için bölgeye gitti. İzmir'deki deprem bölgesine giderek 112 Koordinasyon Merkezi'nde bilgi alan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103." dedi.