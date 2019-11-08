Başkan Erdoğan: Mektubu Trump'a Takdim Edeceğim!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'dan döndü. Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken, 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun diline doladığı mektubu Trump'a iade edeceğini ve PKK-YPG-SDG’nin komutanı olarak lanse edilen edilen Mazlum Kobani konusunun da masada olacağını açıkladı.