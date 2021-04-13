Başkan Erdoğan Ramazan ayı koronavirüs tedbirlerini açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ramazan-ayi-koronavirus-tedbirlerini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak Ramazan ayı için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi.