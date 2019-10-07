Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Resmi törenle karşılandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, Belgrad'da resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, Belgrad'da resmi törenle karşılandı.