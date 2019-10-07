Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, Belgrad'da resmi törenle karşılandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan, Belgrad'da resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Resmi törenle karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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