Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan T3 Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü Gaziantep’te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST alanına geldi. Gençler, Başkan Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan, gençler ve çocuklarla bol bol fotoğraf çektirerek sohbet etti.