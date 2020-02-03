Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ukraynada-resmi-torenle-karsilandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.