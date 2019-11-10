Başkan Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret

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Başkan Erdoğan ve devlet erkânı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.

Başkan Erdoğan ve devlet erkânı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı yolda devlet erkanı ile birlikte yürüyen Başkan Erdoğan ve devlet erkanı ay yıldızlı çelengi Atatürk mozolesine bıraktı.



Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.



Erdoğan'ın mesajı:

"Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları hep bizimle yaşayacaktır. Cumhuriyetimizi yaşatmak, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.