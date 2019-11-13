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Başkan Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama

Giriş Tarihi: 13.11.2019, 20:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, ABD Başkanı Trump ve eşi kapıda karşıladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın başkan ile birlikte birazdan basın toplantısı yapacağız. Basın toplantısında etraflıca anlatacağız" dedi.

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