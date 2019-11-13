Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, ABD Başkanı Trump ve eşi kapıda karşıladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın başkan ile birlikte birazdan basın toplantısı yapacağız. Basın toplantısında etraflıca anlatacağız" dedi.
Başkan Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.