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Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli açıklama

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 01:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız." dedi. Trump da, Başkan Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylerken Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı.

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