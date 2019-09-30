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Başkan Erdoğan, Washington Post’a Yazdı! Dünyaya Flaş Cemal Kaşıkçı Mesajı!

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 11:53

Başkan Erdoğan, Washington Post’a yazdı. Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için çalışmalarımız sürecek” mesajını verdi. Ayrıca Erdoğan, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, 11 Eylül terör saldırılarını saymazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. " ifadelerine yer verdi ve "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir." dedi..

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