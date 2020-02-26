Başkan Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı'nda doğum günü sürprizi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogana-ak-parti-grup-toplantisinda-dogum-gunu-surprizi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü, AK Parti TBMM Grubu tarafından özel bir kliple kutladı. 1 dakika 5 saniye süren videoda Başkan Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi.

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı.1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletildi.