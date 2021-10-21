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    Başkan Erdoğan'dan 1. Su Şurası'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 21.10.2021, 15:58

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldığı "1. Su Şurası"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

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