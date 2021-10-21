Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldığı "1. Su Şurası"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir." dedi.
Başkan Erdoğan'dan 1. Su Şurası'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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