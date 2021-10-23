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    Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması: Talimatı verdim, istenmeyen adam ilan edilecekler

    Giriş Tarihi: 23.10.2021, 17:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Osman Kavala serbest bırakılsın' diyen 10 büyükelçiye de tepki gösterdi, "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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