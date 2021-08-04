Başkan Erdoğan’dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-a-haber-ve-atv-ortak-yayininda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı." dedi. Başkan Erdoğan, yanan alanların imara açılacağı yönündeki iddiaya, "Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok." şeklinde cevap verdi.

Başkan Erdoğan, "(Türkiye'de) 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA 16 UÇAK VAR"

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"(Orman yangınlarıyla mücadele) Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız."

Başkan Erdoğan, "Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ORMAN YANGINLARI ULUSLARARASI BİR TEHDİTTİR"

Erdoğan, "Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 'YALAN TERÖRÜ' VAR MI, VAR. KİM YAPIYOR, MUHALEFET"

Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. (Muhalefete) Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok."

YANAN ALANLARIN İMARA AÇILACAĞI İDDİASI

Başkan Erdoğan, yanan alanların imara açılacağı yönündeki iddiaya, "Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?" değerlendirmesinde bulundu.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YENİ MODEL

Başkan Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede yeni model konusuna ise, "Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, "Bakımdan çıkacak bir amfibi uçağından bahsetti Sayın İlham Aliyev, 'Onu da göndereceğim' dedi." şeklinde konuştu.

TÜRK HAVA KURUMU UÇAKLARI

Erdoğan, Türk Hava Kurumu uçakları konusunda, "Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, orman yangınları ile mücadelede kullanılacak helikopterlere ilişkin, "Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var." dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ HELP TURKEY ETİKETLİ PAYLAŞIMLAR

Erdoğan açıklamalarına sosyal medyadaki Help Turkey etiketli paylaşımlara değinerek şu şekilde devam etti:

"Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı."

"ARTIK GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR"

Başkan Erdoğan, "Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var." dedi.

KKTC VE MARAŞ

Erdoğan, KKTC ve Maraş ile ilgili, "Sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz. Bu toplantıyla işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"AĞUSTOS İLE BİRLİKTE ENFLASYONDA DA DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ"

Erdoğan açıklamalarını söyle sürdürdü:

"Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir."

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYATLARDAKİ BAŞARISI

Erdoğan, Türkiye'nin olimpiyatlardaki başarısı ile ilgili ise, "Bir Mete değil, birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın." değerlendirmesinde bulundu.

"YANAN BÜTÜN O YERLERİ YEMYEŞİL HALE İNŞALLAH GETİRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Yanan bütün o yerleri yemyeşil hale inşallah getireceğiz. Ama fidanlarla getireceğiz, ama ağaçlarla getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Nasıl ki 5 buçuk milyar ağaç dikildi, vatandaşlarımız müsterih olsun, yanan ormanlarımızın da küllerinden yeniden doğduğu günleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.