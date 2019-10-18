Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla 120 saatlik süreç işliyor. Milli Savunma Bakanımla da görüştüm bunların (çekilme) başladığını söylediler. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek." dedi.
Başkan Erdoğan'dan ABD ile anlaşma sonrası ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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