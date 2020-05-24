Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-abddeki-muslumanlara-ramazan-bayrami-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. İslam coğrafyasındaki kan ve göz yaşının Ramazan ayında da aktığını vurgulayan Erdoğan, "Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." ifadelerine yer verdi.