  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

    Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

    Giriş Tarihi: 24.05.2020, 21:51

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. İslam coğrafyasındaki kan ve göz yaşının Ramazan ayında da aktığını vurgulayan Erdoğan, "Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
    Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
    Bayram sabahı Dubai'de dolu yağdı
    Bayram sabahı Dubai'de dolu yağdı
    Bayramdan Sonra Yeni Normalleşme Adımları Gündemde
    Bayramdan Sonra Yeni Normalleşme Adımları Gündemde
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş mesaj!
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş mesaj!
    Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
    Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi: Bayram olsun bayramlarımız
    Bayramdan Sonra Yeni Normalleşme Adımları Gündemde
    Bayramdan Sonra Yeni Normalleşme Adımları Gündemde
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş mesaj!
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş mesaj!
    Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı Hutbesi!
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı Hutbesi!