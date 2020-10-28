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    Başkan Erdoğan'dan ahlaksız karikatüre çok sert tepki

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 13:40

    Gelen bir son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok" sözleriyle Charlie Hebdo'nu yayınladığı karikatüre tepki gösterdi.

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