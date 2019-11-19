Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ak-parti-grup-toplantisinda-onemli-aciklamalar-1574164399" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vekiller seçim bölgelerini ihmal etmemeli. Her vekil 3 gün seçim bölgesine gidecek." diyerek talimatı verdi.'' Öte yandan Erdoğan, “F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik." açıklamasında bulundu.