AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vekiller seçim bölgelerini ihmal etmemeli. Her vekil 3 gün seçim bölgesine gidecek." diyerek talimatı verdi.'' Öte yandan Erdoğan, “F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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