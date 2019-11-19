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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 19.11.2019, 13:04

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vekiller seçim bölgelerini ihmal etmemeli. Her vekil 3 gün seçim bölgesine gidecek." diyerek talimatı verdi.'' Öte yandan Erdoğan, “F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik." açıklamasında bulundu.

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