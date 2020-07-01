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    Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama!

    Giriş Tarihi: 01.07.2020, 19:15

    Başkan Erdoğan, torunu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin zihniyete tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, ''Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.'' ifadelerini kullandı.

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