Başkan Erdoğan'dan Antalya Manavgat'ta orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-antalya-manavgatta-orman-yanginlari-ile-ilgili-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra AFAD'ın kriz yönetim merkezinde açıklamalar yaptı. Erdoğan, hasar gören evlerin sahiplerine kira yardımı yapılacağını, evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespitinin tamamlandığını ifade etti. Erdoğan, 1 ay içinde ev yapma çalışmalarının başlayacağını, 1 yılda da tamamlanarak teslim edileceğini aktardı. Erdoğan, kredi, SGK primi ve vergi borçlarının erteleneceğini de bir kez daha duyurdu.