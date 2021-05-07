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    Başkan Erdoğan'dan aşı patenti açıklaması: 'Kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşım

    Giriş Tarihi: 07.05.2021, 14:24

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulununan Erdoğan aşı patenti tartışmalarına yönelik, ilimde kıskançlığın olmaması gerektiğini belirterek, '''Biz ürettik kimseye vermeyiz' mantığı yanlış bir yaklaşımdır. Ürettiğimiz aşıyı herkesle paylaşacağız'' dedi. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, ''Çalışmamız bitmek üzere, muhalefete de sunacağız'' ifadelerini kullandı.

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