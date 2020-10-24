Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına tepki: Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-berlindeki-cami-baskinina-tepki-bunun-adi-dupeduz-islam-dusmanligidir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ''Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan saldırının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız.'' dedi.