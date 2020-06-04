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    Başkan Erdoğan'dan dünyaya Kovid-19 aşısı mesajı

    Giriş Tarihi: 04.06.2020, 17:13

    Başkan Erdoğan, 2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne Ankara'dan videokonferansa katıldı. Erdoğan mesajında Kovid-19 aşısı geliştirme çabalarında küresel sinerjinin önemine işaret ederek, "Şüphesiz aşını bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir." dedi.

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