Başkan Erdoğan'dan flaş normalleşme açıklaması

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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da bulunan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı, cuma çıkışı gazetecilerden gelen soruları cevapladı. Erdoğan, "Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Lokantalar ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız." dedi.