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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 16.11.2019, 16:05

Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Ve enflasyon tek haneli rakama inecek 2020'de" ifadelerini kullandı.

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