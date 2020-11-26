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    Başkan Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 26.11.2020, 11:51

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan "Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir. İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır." ifadesini kullandı.

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