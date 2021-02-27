Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kizilcahamam-cerkes-tuneli-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte mecburen çıkılan yollar, artık keyifle seyahate dönüştü. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, Anadolu'nun dört bir yanına doğru yayılmaktadır." dedi.