Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. etap açılışı programında önemli açıklamalarda bulundu. Çanakkale Köprüsü ile birlikte bölgeyi otoyollarla donatmış olacaklarının altını çizen Başkan Erdoğan "Böylece bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır. Buradan edeceğimiz tasarruf 595 milyon liralık bir rakamı bulacaktır" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu yeni etabının açılışında önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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