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    Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 15.08.2020, 17:45

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

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