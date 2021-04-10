Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de minibüs durağına uğrayarak, minibüsçülerle sohbet etti. Başkan Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan ile görüşmelerini anlatan minibüs şoförü Veli Satır, "Sıkıntılarımız var. Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Yardımcı olacağına söz verdi." dedi. .
Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de sürpriz ziyaret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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