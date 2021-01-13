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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine sert tepki

    Başkan Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine sert tepki

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 20:33

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı." dedi.

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