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Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı!

Giriş Tarihi: 18.10.2019, 15:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ve ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdiği konuşmasında Trump'ın medyada yer alan mektubuna da tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmadı, unutmayacağız. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gereken yapılacak" dedi.

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