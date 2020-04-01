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    Başkan Erdoğan'dan yardım kampanyası uyarısı "Devlet içinde devlet olmaz"

    Giriş Tarihi: 01.04.2020, 15:47

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Milletimiz mümkün olduğu kadar evden çıkmamalı" çağrısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'un "korsan kampanya"sına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından en öne çıkan mesajı ise, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir." sözleri ile oldu.

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