Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta 15 Temmuz gecesi neler yaşandı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdoganin-marmariste-kaldigi-konutta-15-temmuz-gecesi-neler-yasandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının hemen ardından suikast timinin saldırdığı oteldeki izler muhafaza ediliyor. Binada o gece ortaya çıkan tahribata dokunmayan otel yönetimi, yapı ve odalardaki kurşun izleri ile kırılan tüm malzemeleri odaların kapılarına demir korkuluk yaptırarak koruma altına aldı. Başkan Erdoğan'ın toplantı yaptığı odada ve o gece koruma polislerinin bulunduğu binadaki tüm izler korunurken odalarda izlerin silinmemesi için temizlik dahi yapılmıyor. Marmaris'te o gece yaşananları A Haber'den Vural Efecik aktardı.