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    Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta 15 Temmuz gecesi neler yaşandı?

    Giriş Tarihi: 15.07.2022, 11:38

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının hemen ardından suikast timinin saldırdığı oteldeki izler muhafaza ediliyor. Binada o gece ortaya çıkan tahribata dokunmayan otel yönetimi, yapı ve odalardaki kurşun izleri ile kırılan tüm malzemeleri odaların kapılarına demir korkuluk yaptırarak koruma altına aldı. Başkan Erdoğan'ın toplantı yaptığı odada ve o gece koruma polislerinin bulunduğu binadaki tüm izler korunurken odalarda izlerin silinmemesi için temizlik dahi yapılmıyor. Marmaris'te o gece yaşananları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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