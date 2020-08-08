Beyrut sokaklarında Recep Tayyip Erdoğan sesleri yükseldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulundu. Başkent Beyrut'ta vatandaşlarla buluşan Oktay ve Çavuşoğlu'na yoğun ilgi gösterildi. Beyrut limanı civarında toplanan halka seslenen Oktay, "Buradaki patlama bizi derinden etkiledi. Yaralarınızı sarmak için buradayız. Her türlü destek için yanınızdayız. Patlama bizi de yaraladı, yaraları saracağız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek." dedi.