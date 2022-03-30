<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/buca-metrosu-ihalesi-iptal-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tam bir arapsaçına dönen İzmir Buca metro istasyonu ihalesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İhalede en düşük bedeli Nurol İnşaat ve Ticaret A. Ş. 3 milyar 392 milyon 950 bin 495 TL 64 lira ile vermişti ancak ihale 529 milyon lira daha yüksek teklif sunan Gülermak A.Ş’ye verildi. Ardından ihaleye en düşük 3’üncü teklifi veren Jv Of Dillingham Construction-Özaltın İnşaat ortaklığı da ihalenin iptali için dava açtı. Ve mahkemeden ihaleye iptal kararı çıktı. Konuyla ilgili İzmir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı A Haber'de açıklamalarda bulundu.