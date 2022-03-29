Tunç Soyer’e metro isyanı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesini 3 milyar 392 milyon lira ile en düşük teklif yapan Yapı Merkezi- Nurol ortaklığına değil de 529 milyon lira daha yüksek teklif yapan Ankaralı Gülermak Ağır Sanayi A.Ş. firmasına vermesi büyük tartışmalara neden olmuştu.

"BİZİ NİYE UĞRAŞTIRIYORSUN?"

İZMİR 4. İdare Mahkemesi skandal ihale kararına "dur" diyerek taraflara, "Gülermak A.Ş'ye verilen metro projesi yapım işini Nurol İnşaat - Yapı Merkezi ortak girişimine verilmesi" şeklinde tebliğ etti. Bugüne kadar açtıkları dava dışında sessiz kalmayı tercih eden Yapı Merkezi- Nurol cephesinden çok ses getirecek bir açıklama geldi. Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, Soyer'e "İşi istediğine vereceksen bizi niye uğraştırıyorsun" diye çıkıştı.

BUCA Metrosu ihalesi ile ilgili ilk kez konuşan Arıoğlu, "İhalede biz Yapı Merkezi ve Nurol olarak en düşük fiyatı verdik. Buna rağmen ihaleden atıldık, 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi. Asıl bu sorgulanmalı. Nurol Osmangazi Köprüsü'nü, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale Köprüsü'nü Avrasya Tüneli'ni yapmışız. Ve diyorlar ki 'Bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim'. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun" ifadelerini kullandı.

Soyer, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada da "İstinaf Mahkemesi'nde bunlar düzelir. Biz bu başvurunun olacağını tahmin etmiştik. Sürpriz hiçbir şey yok. Hiçbir şey çıkmaz bundan. Sadece bize 1-2 ay zaman kaybettirmiş olur. Bunu firma yaptı. Firma zorlamıştır" diye konuşmuş ve hala aynı düşüncede olduğunu göstermişti.

HUKUK TANIMAMAZLIK

SOYER, belediyenin kentteki metro işçilerine alacaklarını tam ödeyemediği bir döneme denk gelen geçtiğimiz 14 Şubat'taki Buca Metrosu temel atma töreni için 5-6 milyon lirayı bulan masraf yapmış ve töreni adeta bir şova dönüştürmüştü. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Mahkemenin kararının ardından belediye, Danıştay'a itirazda bulunacağını açıklarken CHP'li Başkan Soyer'in adeta "Türk hukukunu tanımama eğilimini ortaya koyduğu" açıklaması ise tepki topladı.

■ ERHAN GÜLENÇ