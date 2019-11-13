"Büyük Göç" belgesel oldu

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İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın "Büyük Göç" olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmayı anlatan belgesel film yayımlandı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın "Büyük Göç" olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı. Mini belgesel film, sosyal medya platformları üzerinden yayımlandı. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasını konu alan belgesel film, aynı zamanda Türkiye'nin lojistik sektöründeki başarısına da ışık tutuyor.