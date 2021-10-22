Çanakkale'de CHP’li Başkan Ülgür Gökhan’a 2 yıl hapis istemi! Suç örgütü kurmakla suçlanıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/canakkalede-chpli-baskan-ulgur-gokhana-2-yil-hapis-istemi-suc-orgutu-kurmakla-suclaniyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'de usulsüzlük yapan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi. CHP'li başkana ayrıca 'akaryakıt usulsüzlüğü' suçlaması da var. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da aralarında bulunduğu 39 kişinin yargılandığı, Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi davasında sona gelindi. 2008 yılından buyana Çanakkale kamuoyunda gündem olan Mazot davasında 2013 yılından buyana yargılama sürüyordu. Son duruşmada Savcı mütalaasını verdi. Mütalaada 39 sanıktan 36’sının beratı istendi. Üç sanığa ise Hapis Cezası istenilen davanın 25 Kasım 2021 de sonuçlanması bekleniyor. Hapsi istenen üç sanık arasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’da bulunuyor. Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesinde Başkan Gökhan, suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyordu. Fakat Savcı Mütalaasında Ülgür Gökhan’ın görevi kötüye kullanmak suçunda 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca Kooperatif Başkanı Bali Günay ve Başkan Yardımcısı Hasan Ateş için ise zimmet suçlaması ile 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer akardı.